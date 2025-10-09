ما مصير رفات السنوار وشقيقه بعد اتفاق غزة؟

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مصادر أمنية، قولها إن رفات القيادي الراحل في حركة حماس في غزة يحيى السنوار وأخيه محمد المحتجزين لدى إسرائيل لا تشملهما صفقة الإفراج.

واغتيل يحيى السنوار في جنوب القطاع في أكتوبر 2024. وكان شقيقه محمد السنوار من أبرز قادة كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وأكدت حركة حماس أنها توصلت إلى اتفاق لإنهاء الحرب، يتضمن انسحابا إسرائيليا من غزة وتبادل الرهائن بمعتقلين فلسطينيين، لكن الحركة دعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة إلى ضمان أن تنفذ إسرائيل وقف إطلاق النار بالكامل.

وتشير توقعات إلى أن قائمة المعتقلين الفلسطينيين الذين تريد حماس الإفراج عنهم تتضمن عددا من أبرز الأسرى في إسرائيل، وكانت مسألة الإفراج عنهم غير قابلة للتفاوض في محادثات وقف إطلاق النار السابقة.

**ما مصير البرغوثي؟

وذكر مصدر فلسطيني مقرب من المحادثات أن القائمة تتضمن مروان البرغوثي القيادي في حركة فتح، وأحمد سعدات زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

لكن متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شددت، الخميس، على أن "مروان البرغوثي لن يكون ضمن المفرج عنهم".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، إن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن غزة حظي بدعم دولي واسع، مؤكدا أن "جهود العالم أجمع تضافرت لإنجاحه".

وأضاف ترامب: "إنها فترة رائعة حقا، وما تم التوصل إليه كان إنجازا عظيما لإسرائيل وللدول العربية وللولايات المتحدة. كان من الرائع أن نشارك في إبرام صفقة بهذا الحجم".

وأوضح أن الاتفاق "يتجاوز غزة، فهو يمثل سلاما في الشرق الأوسط، وهو أمر مذهل"، معبرا عن اعتقاده بأن "إيران ستكون جزءا من عملية السلام الأوسع"، مشيرا إلى أن "إطلاق سراح الرهائن سيتم يوم الإثنين، بمن فيهم القتلى".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّه سيجمع حكومته، اليوم الخميس، لإقرار الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه مع حركة حماس لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة ووقف الحرب المستمرة منذ عامين في القطاع الفلسطيني.