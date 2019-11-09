وفاة طالب صعقا بالكهرباء أثناء سيره بأحد شوارع الشرقية

لقى طالب يبلغ من العمر 15 عامًا، بمنطقة "بنايوس" التابعة لمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، مصرعه اليوم السبت، متأثرًا بصعقة كهربائية، أثناء سيره بأحد الشوارع، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الزقازيق الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بوصول"محمد.ف.م.ع" البالغ من العمر 15 عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادي، ومقيم "بنايوس" دائرة قسم ثاني الزقازيق، للمستشفى الجامعي، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء سير الطالب بالقرب من مسكن مبني في الزراعات، سقط سلك مكهرب من أعلى المنزل على الأرض، تصادف مرور الطالب في ذلك التوقيت وأدى إلى صعقه ووفاته في الحال، وجرى عمل المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.