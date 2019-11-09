البحرين والمغرب يبحثان تفعيل الدور النيابي في المحافل الدولية والدفاع عن قضايا الأمة العربية

أكدت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني، أن الدبلوماسية البرلمانية البحرينية والمغربية تعملان معا على تفعيل الدور النيابي في المحافل الدولية وتحقيق المصالح المشتركة، والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وتعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن رئيسة البرلمان أكدت على حرص مجلس النواب البحريني على الارتقاء بمجالات التعاون المشتركة مع المملكة المغربية الشقيقة، في ظل الإمكانيات والفرص الكبيرة التي تتوافر في البلدين الشقيقين، وبما يحقق مصالحهما ويعود بالخير على شعبيهما الشقيقين، مشيرة إلى أن تبادل الزيارات البرلمانية بين البلدين يساهم في تقوية مسار العلاقات بينهما على كافة الأصعدة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيسة مجلس النواب البحريني مع ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمملكة المغربية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها فوزية بنت عبدالله زينل والوفد النيابي إلى المملكة المغربية الشقيقة.

وأشادت المسئولة البحرينية بمواقف المملكة المغربية الثابتة والداعمة لأمن واستقرار البحرين ودعمها لجميع ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، ووقوفها إلى جانبها في كافة الظروف.. مشيدة بالجهود الكبيرة والإسهامات المقدرة للملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القدس الشريف والحفاظ عليها كمدينة للسلام والتسامح والتعايش.

من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي عمق علاقات الأخوة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية وما وصلت له من خطوات كبيرة في توسيع التعاون المشترك، مؤكداً دعم بلاده لمملكة البحرين في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها ضد الإرهاب والتدخلات الخارجية.

وأشاد بوريطة بمستوى العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة المغربية، وما تتضمنه من علاقات خاصة ومتميزة، وما تشهده من تطور ونماء، وما تحققه الدبلوماسية البحرينية الحكيمة، من حضور فاعل ومؤثر على الساحة العربية والإقليمية والدولية.