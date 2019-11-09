اليمن : مليشيا الحوثي ارتكبت أكثر من 25 ألف انتهاك بحق المدنيين

كشف وزير الدولة أمين العاصمة اليمنية اللواء عبد الغني حفظ الله جميل، اليوم السبت، عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق المواطنين اليمنيين في أمانة العاصمة.

وقال جميل - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران ارتكبت ٢٥ ألفا و٧١٤ حالة انتهاك ضد المواطنين منذ عام 2017.

وأضاف أن انتهاكات المليشيا الحوثية تتزايد يوما عن يوم، مستنكرا صمت المنظمات الأممية المعنية بحقوق الإنسان والذي كان سببا في استمرار المليشيات بارتكاب جرائمها بحق أبناء أمانة العاصمة والوطن بشكل عام.

ودعا جميل الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان للضغط على المليشيا بوقف انتهاكاتها ضد المدنيين ..مطالباً المنظمة الأممية بالقيام بدورها في الانتصار لحقوق الانسان ومحاسبة مرتكبي الجرائم، بجانب فتح مكتب لها في محافظة مأرب للاطلاع عن قرب على أحوال النازحين وضحايا انتهاكات المليشيا الانقلابية، ورصد ما تقوم به المليشيات من سرقة الإغاثات المخصصة للمتضررين بسبب الحرب التي اشعلتها، داعياً الصحفيين والناشطين الحقوقين الى إيصال صوت الضحايا للعالم وتعرية المليشيات الإرهابية.

وأشار إلى أن المليشيات توظف هذه المعونات في حربها على الشعب اليمني وخلق المزيد من المعوزين والضحايا.