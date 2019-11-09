 المرجعية الدينية في العراق تنفي التوصل لاتفاق بشأن الأزمة الراهنة - بوابة الشروق
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المرجعية الدينية في العراق تنفي التوصل لاتفاق بشأن الأزمة الراهنة

علم العراق
علم العراق
بغداد - أ ش أ
نشر فى : السبت 9 نوفمبر 2019 - 11:10 م | آخر تحديث : السبت 9 نوفمبر 2019 - 11:10 م

نفى مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني أن تكون المرجعية طرفا في اتفاق مزعوم على بقاء الحكومة الحالية وإنهاء الاحتجاجات.

وقال المكتب - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية الليلة - إن "موقف المرجعية الدينية تجاه الاحتجاجات الشعبية والتعامل معها والاستجابة لمطالب المحتجين هو ما أعلنت عنه بوضوح في خطب الجمعة، وقد أبلغته لجميع من اتصلوا بها بهذا الشأن".

وأوضح أن كل ما ينسب إليها خلاف ذلك فهو لغرض الاستغلال السياسي من قبل بعض الجهات والأطراف ولا أساس له من الصحة.

وقد نفى قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، تفريق المتظاهرين قرب ساحة التحرير ببغداد.

وتشهد بغداد ومحافظات أخرى منذ أكتوبر الماضي تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلا عن المطالبة بالإصلاح.

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