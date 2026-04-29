رويترز عن مصادر: أوبك بلس بصدد الموافقة على زيادة أخرى في إنتاج النفط دون الإمارات

أفادت وكالة رويترز نقلًا عن مصادر، بأن منظمة أوبك بلس بصدد الموافقة على زيادة أخرى في إنتاج النفط دون الإمارات.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة، إنه من المرجح أن يوافق سبعة أعضاء في أوبك+ على زيادة أخرى في أهداف إنتاج النفط خلال اجتماعهم يوم الأحد المقبل، مخفضين حجم الزيادة لمراعاة انسحاب الإمارات من المجموعة.

وأمس الثلاثاء، أعلنت دولة الإمارات قرارها بالخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» و«أوبك +» على أن يسري القرار اعتبارًا من الأول من مايو.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، إن هذا القرار يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات وتطور قطاع الطاقة لديها بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة كما يرسخ التزامها بدورها كمنتج مسئول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية.

وأضافت أن هذا القرار جاء بعد مراجعة مستفيضه لسياسة دولة الإمارات الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية، ونظرًا لما تقتضيه المصلحة الوطنية والتزام الدولة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية الاحتياجات الملحّة للسوق، فيما تستمر التقلبات الجيوسياسية على المدى القريب من خلال الاضطرابات في الخليج العربي ومضيق هرمز والتي تؤثر على ديناميكيات العرض، إذ تشير الاتجاهات الأساسية إلى مواصلة نمو الطلب العالمي على الطاقة على المدى المتوسط والبعيد.