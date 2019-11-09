بارتي تسحق جارسيا لتتعادل أستراليا مع فرنسا في نهائي كأس الاتحاد

أثبتت الأسترالية آشلي بارتي أنه يمكن الاعتماد عليها دائما بعد أن سحقت كارولين جارسيا لتساعد بلادها في التعادل 1-1 مع فرنسا في نهائي كأس ديفيز للتنس لفرق السيدات في افتتاح منافسات الفردي يوم السبت.

وتلقت أستراليا ضربة مبكرة بعد أن تقدمت فرنسا بفوز ساحق لكريستينا ملادينوفيتش على منافستها أيلا تومليانوفيتش 6-1 و6-1 لكن بارتي الشرسة ساوت بين الكفتين بعد أن اكتسحت جارسيا 6-صفر و6-صفر في ملعب بيرث وسط حماس جماهيري.

وستعود بارتي المصنفة الأولى عالميا للعب يوم الأحد في الفردي والزوجي إذا تطلب الأمر في ظل سعي أستراليا لتحقيق اللقب لأول مرة خلال 45 عاما.

وقالت بارتي بعد أن حققت فوزها العاشر على التوالي في الفردي بكأس الاتحاد :"لم أكن أتمنى مباراة أكثر مثالية من هذه. ربما تكون أفضل مباراة في حياتي".

وأضافت ”يا له من مكان رائع لتحقيق هذا الانتصار. إنه مذهل".

وكسرت ملادينوفيتش إرسال تومليانوفيتش مبكرا وحسمت المجموعة الأولى خلال 38 دقيقة لتمضي نحو الانتصار الذي أحبط أصحاب الضيافة في بداية المواجهة وعزز آمال فرنسا في تحقيق اللقب لأول مرة منذ 2003.

وقالت بارتي عن هذه المباراة ”النتيجة واضحة. كريستينا كانت متحكمة وفرضت سيطرتها في الملعب. أعتقد أنني سأواجه تحديا أمامها غدا لإبعادها عن الشعور بالراحة“.