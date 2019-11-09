تامر حسني وزينة بعزاء هيثم أحمد زكي

يقام الآن عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من فجر الخميس الماضي، عن عمر يناهز الـ35 عاما، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وحرص على الحضور لتقديم واجب العزاء كل من الفنانين تامر حسني، وزينة، ومصطفى خاطر، وخالد زكي، ومحمد حلاوة، والإعلاميين لميس الحديدي، وأسما شريف منير، ورامي رضوان وزوجته دنيا سمير غانم.

ويتلقى عزاء الرجال الأخ غير الشقيق، إلى جانب الفنانين أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومحمد هنيدي، وإيهاب فهمي، ومحمد إمام، وتتلقى خطيبة الراحل عزاء السيدات.

وكان هيثم أحمد زكي، قد توفي فجر الخميس الماضي، عن عمر ناهز الـ35 عاما، داخل منزله بمدينة الشيخ زايد، إثر هبوط حاد بالدورة الدموية، حسبما أكد أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريحات لـ«الشروق».

وتلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان الراحل بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها.

يُذكر أن هيثم قد ولد في 4 أبريل عام 1984 بالقاهرة، وهو نجل النجم الراحل أحمد زكي، والفنانة هالة فؤاد، وبدء حياته المهنية كممثل في عام 2006، باستكمال ما تبقى من مشاهد والده بفيلم «حليم»، والذي كان من بطولته.