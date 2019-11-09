«النقد الدولي» يجري محادثات مع الكونغو الديمقراطية بشأن قرض بقيمة 370 مليون دولار

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يجري صندوق النقد الدولي محادثات مع جمهورية الكونغو الديمقراطية لتقديم قرض بقيمة 370 مليون دولار وحزمة مساعدة تقنية فيما تستعد البلاد لأول برامجها مع صندوق الصندوق الدولي ومقره واشنطن في خلال سبع سنوات.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت نقلا عن ما قاله حاكم البنك المركزي الكونغولي ديوجراتياس موتومبو للصحفيين في العاصمة كينشاسا أن فريقا من إدارة أفريقيا في صندوق النقد الدولي موجود في الكونغو لمناقشة الشروط.

وقال موتومبو للصحفيين أمس الجمعة إن زيارة صندوق النقد الدولي تهدف إلى "وضع الشروط لتنفيذ برنامج اقتصادي حكومي سوف تدعمه الخدمات التقنية للصندوق وأيضا المساعدة المالية للصندوق المالي".

وأضاف أن الكونغو في طريقها للحصول على تمويل جديد بموجب برنامج التسهيل الائتماني السريع التابع لصندوق النقد الدولي بحلول منتصف كانون أول/ديسمبر. وتابع أن الأموال تأتي في إطار "برنامج مراقبة الموظفين" التابع لصندوق النقد الدولي ومدته ستة أشهر والذي قد يؤدي إلى اتفاق رسمي بشأن قرض مع الصندوق بحلول مايو.

أوقف صندوق النقد الدولي برنامج القروض الأخير مع الكونغو في 2012 بسبب مخاوف بشأن الفساد في قطاع التعدين. ويجوب رئيس البلاد الجديد فيليكس تشيسيكيدي العالم محاولا جذب الاستثمارات والمساعدة من المانحين الذين يساورهم القلق مثل صندوق النقد الدولي الذي غالبا ما يربط برامجه الخاصة بالقروض بشروط صارمة.