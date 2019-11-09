مقتل شخص واحتراق 100 منزل جراء حرائق غابات «غير مسبوقة» بشرقي أستراليا

لقى شخص حتفه واحترق أكثر من 100 منزل مع استمرار حالة طوارئ "غير مسبوقة" بسبب حرائق الغابات في مناطق شاسعة من شرقي أستراليا، حسبما قالت السلطات، اليوم السبت.

وقالت هيئة الإطفاء الريفية بولاية "نيو ساوث ويلز" اليوم السبت، إن رجال الإطفاء حددوا رفات شخص بالقرب من منطقة "جلين اينيس" على بعد 550 كيلومترا شمال سيدني، حيث لا يزال هناك ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين.

وأوضحت الهيئة أن حوالي 30 شخصا، من بينهم 19 رجل إطفاء أصيبوا بسبب هذه الحرائق.

وأضافت هيئة الإطفاء في "نيو ساوث ويلز" أن 72 حريقا لا تزال مشتعلة في الولاية، من بينها 18 حريقا خارج السيطرة وستة حرائق وصلت إلى مستوى التحذير من حالة طوارئ.

وقال شين فيتسيمونز مفوض هيئة الإطفاء الريفية إن من المتوقع ارتفاع عدد المنازل التي دمرت، حيث لم يتمكن رجال الإطفاء من الوصول إلى بعض مناطق الحرائق لتقييم الأضرار.