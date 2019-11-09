آلاف الأسر المعزولة في كينيا جراء الفيضانات تتلقى مساعدات غذائية

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ذكر برنامج الأغذية العالمي أن الآلاف من الأسر التي انعزلت جراء الفيضانات في كينيا سوف تبدأ في تلقي الغذاء والإمدادات اليوم السبت.

وقال برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة في بيان أن برنامج الأغذية يساعد الحكومة الكينية في توصيل الغذاء للأسر في المقاطعات الشمالية والشرقية مانديرا وواجير وجاريسا وتانا ريفر.

ودمرت الفيضانات الجسور والطرق وعزلت هؤلاء الذين تضرروا جراء الأمطار الغزيرة.

تشهد كينيا موسما مطيرا مدمرا فيما هطلت الأمطار مرتين إلى ثلاث مرات فوق المستويات العادية. وقالت الحكومة إن 38 شخصا قتلوا ونزحت 11700 أسرة منذ أكتوبر. ونفق أكثر من عشرة آلاف حيوان أيضا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الكينية من أن الفيضان سوف يصل لذروته في نوفمبر .