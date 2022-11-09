نتائج أولية لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي

بدأت النتائج الأولية في الظهور بالعديد من الولايات الأمريكية، بعد إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، الأربعاء.

وتوقعت "رويترز" فوز السيناتور الجمهوري الحالي تيم سكوت في ساوث كارولينا، وتود يونج في إنديانا، كذلك توقعت "فوكس نيوز" أن يفوز الديمقراطي بيتر ويلش بمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت.

و توقعت الوكالة البريطانية، فوز أعضاء الحزب الجمهوري بمقاعد في مجلس الشيوخ بولايات ألاباما وأوكلاهوما وفلوريدا وإلينوي.

أما الحزب الديمقراطي فتوقعت الوكالة فوز المرشحين في ولايتي ماريلاند وكونيتيكت.

وحافظت الجمهورية كاي آيفي على منصبها حاكمة لولاية ألاباما، وأعيد انتخاب الجمهوري رون ديسانتيس الطامح لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2024، حاكما لفلوريدا، وفاز الديمقراطي ويس مور بانتخابات حاكم ولاية ماريلاند، ليكون بذلك أول حاكم من أصل إفريقي للولاية.

وسيفضي الاقتراع إلى تجديد مقاعد مجلس النواب بالكامل (435 مقعدا) وثلث مقاعد مجلس الشيوخ (35 من أصل 100)، إضافة إلى مجموعة من المناصب المحلية.

والجمهوريون الأوفر حظا إلى حد بعيد في الفوز بالمقاعد الخمسة التي يحتاجونها للسيطرة على مجلس النواب، لكن السيطرة على مجلس الشيوخ قد تنحصر في سباقات محتدمة في بنسلفانيا ونيفادا وجورجيا وأريزونا.