 الاتحاد من أجل المتوسط يدعو إلى تعزيز التعاون في مواجهة التغيرات المناخية - بوابة الشروق
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الاتحاد من أجل المتوسط يدعو إلى تعزيز التعاون في مواجهة التغيرات المناخية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 9 نوفمبر 2022 - 1:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 نوفمبر 2022 - 1:18 م

دعا جرامينوس ماستروجيني، مساعد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط لشئون الطاقة والعمل المناخي إلى تعزيز التعاون من أجل مواجهة التغيرات المناخية التي باتت تهدد الكوكب بأكمله.

وقال ماستروجين في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، على هامش أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 المنعقدة حاليا بشرم الشيخ: "معا نستطيع ومعا يمكننا الازدهار مرة أخرى" ومواجهة هذه الظاهرة.

واستعرض المسئول المتوسطي ما تتعرض له منطقة المتوسط من تداعيات التغير المناخي، لافتا إلى أن الأمر لا يتعلق بالتأثيرات المتوقعة فحسب، بل إن التغير المناخي يقوض مجموعة المصالح التي تحقق التوازن في منطقتنا.

وأوضح أن مشاركة الاتحاد في مؤتمر المناخ تبرز التحديات الحالية التي تواجهها المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة الحلول والمبادرات الممكنة.

وأشار إلى أنه لأول مرة في التاريخ تستضيف الدورة الحالية لمؤتمر المناخ COP27 جناح البحر المتوسط​​، الذي يسلط الضوء على التحديات الملحة التي تواجهها المنطقة، والحلول المبتكرة التي يجري تطويرها بالفعل.


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