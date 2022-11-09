إلهام وجدي عن شخصية دكتورة ليلى في «إيجار قديم»: لا تشبهني

تخوض الفنانة إلهام وجدي، أولى أعمالها الدرامية بمسلسل "إيجار ‏قديم"، وتقدم خلال الأحداث شخصية "دكتورة ليلي"، وقد لاقت الشخصية ‏إعجاب الجمهور، والذي أشاد بها منذ أول ظهورها بالحلقات الأولى.‏

وتحدثت إلهام، عن أولى تجاربها ‏الدرامية، قائلة: "لم أتخوف من أول تجربة درامية أشارك بها، ‏وتحمست لخوض تجربتها الدرامية الأولى من خلال مسلسل ‏‏"إيجار قديم"، وما تمنيته أن يتقبل الجمهور شخصية "الدكتورة ليلى" ‏التي أقدمها خلال أحداث المسلسل، مضيفة: "ما يهمني هو رأي الجمهور ‏ولذلك عملت جاهدة على تقديم الشخصية بطريقة تجذب المشاهدين".‏

وكشفت وجدي أن شخصيتها الحقيقية تختلف تماما عن شخصية ‏‏"دكتورة ليلي" التي تقدمها في أحداث مسلسل "إيجار قديم"، موضحة أن ‏هناك فروق كبيرة بين الشخصيتين: "ليلى بتحب المذاكرة جدا ‏وأنا بكرهها، وهي دكتورة وأنا خريجة فنون جميلة، و‏علاقاتها مقتصرة على جيرانها في العمارة وعملها، وأنا أحب الحياة ‏والأصدقاء والسفر والحركة، والتشابه الوحيد بيننا هو طيبة القلب".‏

وعن ردود الأفعال التي تلقتها إلهام وجدي: "الحمدلله ردود الأفعال إيجابية جدا، وسعيدة ‏جدا بها"، مشيرة إلى أن أهم التعليقات التي وصلتها من الجمهور هو أنها ‏تلقائية ولا تتصنع الشخصية، ولكنها قريبة من القلب ووجهها بشوش، ‏مؤكدة أن أكثر ما يسعدها هو جمهور الشارع الذي تلتقيه صدفة، ويقول ‏لها إنه معجب بأدائها للشخصية، ويناديها بدكتورة ليلى".‏

الجدير بالذكر أن مسلسل "إيجار قديم" بطولة شريف منير، محمد ‏الشرنوبي، صلاح عبدالله، فيدرا، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم ‏سمير، حنان سليمان، بسمة داوود، ولأول مره في الدراما إلهام وجدي، ‏والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم ‏أبوذكرى.