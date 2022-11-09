إلهام وجدي عن شخصية دكتورة ليلى في «إيجار قديم»: لا تشبهني

تخوض الفنانة إلهام وجدي، أولى أعمالها الدرامية بمسلسل "إيجار قديم"، وتقدم خلال الأحداث شخصية "دكتورة ليلي"، وقد لاقت الشخصية إعجاب الجمهور، والذي أشاد بها منذ أول ظهورها بالحلقات الأولى.
وتحدثت إلهام، عن أولى تجاربها الدرامية، قائلة: "لم أتخوف من أول تجربة درامية أشارك بها، وتحمست لخوض تجربتها الدرامية الأولى من خلال مسلسل "إيجار قديم"، وما تمنيته أن يتقبل الجمهور شخصية "الدكتورة ليلى" التي أقدمها خلال أحداث المسلسل، مضيفة: "ما يهمني هو رأي الجمهور ولذلك عملت جاهدة على تقديم الشخصية بطريقة تجذب المشاهدين".
وكشفت وجدي أن شخصيتها الحقيقية تختلف تماما عن شخصية "دكتورة ليلي" التي تقدمها في أحداث مسلسل "إيجار قديم"، موضحة أن هناك فروق كبيرة بين الشخصيتين: "ليلى بتحب المذاكرة جدا وأنا بكرهها، وهي دكتورة وأنا خريجة فنون جميلة، وعلاقاتها مقتصرة على جيرانها في العمارة وعملها، وأنا أحب الحياة والأصدقاء والسفر والحركة، والتشابه الوحيد بيننا هو طيبة القلب".
وعن ردود الأفعال التي تلقتها إلهام وجدي: "الحمدلله ردود الأفعال إيجابية جدا، وسعيدة جدا بها"، مشيرة إلى أن أهم التعليقات التي وصلتها من الجمهور هو أنها تلقائية ولا تتصنع الشخصية، ولكنها قريبة من القلب ووجهها بشوش، مؤكدة أن أكثر ما يسعدها هو جمهور الشارع الذي تلتقيه صدفة، ويقول لها إنه معجب بأدائها للشخصية، ويناديها بدكتورة ليلى".
الجدير بالذكر أن مسلسل "إيجار قديم" بطولة شريف منير، محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، فيدرا، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، حنان سليمان، بسمة داوود، ولأول مره في الدراما إلهام وجدي، والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكرى.