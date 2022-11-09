استطلاع لأسوشيتد برس: فوز الجمهوريين في نورث كارولينا والديموقراطيين في فيرمونت

توقعت وكالة أسوشيتيد برس أن السناتور تيم سكوت الجمهوري قد أعيد انتخابه في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، فيما فاز الديمقراطي بيتر ويلش بسباق مجلس الشيوخ في ولاية فيرمونت، مع الاحتفاظ بالمقعد في يد الحزب.

وقالت الوكالة إن استطلاعات الرأي قريبة في معظم الولايات

التي تم إغلاق صناديق الاقتراع فيها وهي جورجيا ومعظم فلوريدا والولايات الرئيسية الأخرى.

وجورجيا هي إحدى ساحات القتال بين الجمهوريين ممثلين هيرشل ووكر، والسناتور رافائيل وارنوك (ديمقراطي عن ولاية جورجيا) .

وسيفضي الاقتراع الذي يعد أيضا استفتاء على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى تجديد مقاعد مجلس النواب بالكامل (435 مقعدا) وثلث مقاعد مجلس الشيوخ إضافة إلى مجموعة من المناصب المحلية، كما تجري خمس ولايات استفتاءات حول الحق في الإجهاض.

وأظهر استطلاع للرأي، أن التضخم والإجهاض كانا من أهم القضايا التي يهتم بها الناخب الأمريكي، حيث أظهر أن 3 من أصل 10 يعتبرون تلك القضايا هي شاغلهم الأكبر.