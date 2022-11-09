في مؤشر واضح على صراع مبكر داخل أروقة الحزب الجمهوري بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، حذر الرئيس السابق دونالد ترامب، حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون دي سانتيس من الترشح في الانتخابات المقررة في عام 2024، معتبرا أن ذلك سيضر بالحزب.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية بثتها اليوم الأربعاء: "أعتقد أنه (دي سانتيس) سيرتكب خطأ. أعتقد أن القاعدة (الجماهيرية للحزب) لن تحب ذلك".

وتابع : "لا أعرف ما إذا كان سيترشح. أعتقد أنه إذا ترشح، فقد يؤذي نفسه بشدة. أعتقد حقًا أنه قد يؤذي نفسه بشدة".

ومضى قائلا: "لا أعتقد أنه سيكون في صالح الحزب".

وشدد ترامب على أنه في حال إعلان دي سانتيس عن ترشحه للرئاسة، فإنه سيكشف "أشياء عنه لن تكون جيدة للغاية"، قائلا: "أعرف عنه أكثر من أي شخص آخر، ربما بخلاف زوجته".

ولم يقدم تفاصيل عن طبيعة المعلومات التي يعرفها، لكنه سبق له أن وجه تهديدات بالإفصاح عن معلومات ضارة عن منافسيه.

ووصف ترامب لاحقا خصمه المحتمل بأنه "رجل جيد" ونفى وجود خلاف بينهما، قائلا: "إنه ليس في شجار معي، وأنا أتصدر في استطلاعات الرأي".

وكانت تصريحات ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء، والتي أظهرت نتائجها إعادة انتخاب دي سانتيس في منصب حاكم فلوريدا.

وقال ترامب، وهو أحد سكان ولاية فلوريدا، للصحفيين المجتمعين خارج مركز اقتراع في بالم بيتش أمس الثلاثاء إنه صوت لصالح دي سانتيس.

ويعتقد ترامب ودي سانتيس يرغبان في الفوز بترشيح الحزب الجمهوري.

ويعد دي سانتيس وافدا جديدا نسبيا على السياسة لكنه ارتقى إلى الصدارة بعد أن أصبح حاكم ولاية فلوريدا في عام 2019. وقد وضع نفسه كبطل متحمس للتيار المحافظ.

والتزم دي سانتيس الصمت بشأن الترشح المحتمل للرئاسة، لكن التكهنات لا تزال قائمة، فيما قال ترامب إنه سيصدر "إعلانا مهما للغاية في 15 نوفمبر الجاري" على الأرجح سيكون ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.