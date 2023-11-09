قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن تنفيذ أي مشروع، لا بد وأن يسبقه دراسات جدوى اقتصادية وأخرى متعلقة بالأثر البيئي والاجتماعي.

وكشف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، عن بدء تشغيل مونوريل شرق النيل تجريبيا، لافتا إلى أنه من المقرر أيضا خلال شهر أو شهرين افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي الخط الثالث من المترو، الذي يبدأ من محطة الكيت كات إلى الدائري وذلك طبقا لخطة التشغيل بالركاب.

وأشار إلى أن تشغيل المونوريل تجريبيا سيستغرق 6 أشهر، على عكس المترو الذي يعمل تجريبيا من شهر لشهرين، كون الأخير موجود في مصر منذ فترة طويلة، بينما المونوريل سيحتاج أطقم مدربة ومؤهلة على أنظمة المونوريل، مؤكدا أن سعر تذكرة المونوريل ستكون أرخص من استخدام السيارة الملاكي أو باقي المواصلات.

وعقب:«هتكون أرخص بكتير جدا وده أمر بديهي»، لافتا إلى أن مصر لم تستورد أتوبيسات منذ العام الماضي، وأن كل الأتوبيسات مُصنعة بالكامل في مصر.

وذكر الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن مصر نجحت في تصدير الأتوبيسات المصرية إلى لندن، مؤكدا أنه أصبح لدى الدولة المصرية صناعة أتوبيسات جيدة جدا وعلى أعلى مستوى.



وتابع الفريق كامل الوزير، أن الرئيس السيسي وجه بتوطين صناعة وسائل النقل، موضحا أنه لدينا صناعة قاطرات ولانشات بقوة شد 70 طن.



