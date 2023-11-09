غلق سنتر للدروس الخصوصية بمنطقة اللاسلكي في حي البساتين

قاد اللواء مجدي عبدالمتعال، رئيس حي البساتين، حملة بالتنسيق مع إدارات الإشغالات والمحال والإسكان والتموين والصحة، للتصدي لكل أشكال التعديات والإشغالات والتأكد من نظافة الشوارع والميادين، تنفيذًا لتوجيهات محافظ القاهرة، بالارتقاء بمستوى النظافة المقدم للمواطنين.

وأوضح عبدالمتعال، أن الحملة استهدفت منطقة اللاسلكي لغلق وتشميع سنترًا للدروس الخصوصية مخالف بنطاق الحي، موضحًا أن الجهات المختصة وضعت الشمع الأحمر على الأبواب وحذرت المخالف بعدم تكرار الخطأ مرة أخرى بعد تحرير المحاضر اللازمة حيالهم.

وأشار رئيس حي البساتين، إلى إيقاف أعمال مخالفة وإزالة شده خشبيه بأرض الإيرانية بواسطة إدارة الإسكان بالحي، موضحًا أنه تم سحب الخشب وإيداعه بمخزن الحي من أمام محطة الصرف الصحي.