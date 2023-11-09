رئيس هيئة شئون الأسرى: الاحتلال اعتقل 2400 فلسطيني من الضفة منذ 7 أكتوبر الماضي

قال رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين قدورة فارس، إن «هناك مساع تبذل منذ الأسبوع الأول للحرب على غزة؛ من أجل الهدنة»، مشيرًا إلى أن «دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تبدِ استعدادًا لبحث الموضوع في البداية».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن الأمر بات فاضحًا ومخجلًا لتلك القوى التي دعمت إسرائيل، وأعطتها الضوء الأخضر لارتكاب الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأكمل: «بعد أن توغلوا في دمنا وقتلوا الآلاف من الشعب الفلسطيني ودمروا الآلاف من البيوت وقتلوا آلاف الأطفال، وفي ظل تحولات كثيرة على المستوى العالمي، بات الأمر ملحًا لأن تبرم دولة الاحتلال صفقة إنسانية».

ولفت إلى أن «الصفقة الإنسانية يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من الأسرى الإسرائيليين، وتحرير الرهائن ممن ساقتهم أقدارهم بالخطأ لقطاع غزة ممن يحملون جنسيات أحنبية»، وفقًا لتعبيره.

وأكد أن حماس طرف رئيسي في تلك الصفقة لأنها تحتجز الأسرى ، ذاكرًا أن هناك ٧٧٠٠ معتقل في سجون الاحتلال، بينهم ٢٤٠٠ أسير وأسيرة اعتقلتهم سلطات الاحتلال من الضفة الغربية بعد يوم ٧ أكتوبر الماضي.

ونفى إطلاعه على تفاصيل الوساطة بهذا الملف، مختتمًا: «لسنا مطلعين على تفاصيل الوساطة ولا على ما يجري في الكواليس بشكل دقيق، لكننا على اطلاع بشأن المناخ العام والأجواء العامة لتلك الاتصالات