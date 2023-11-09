 ترامب يدرس إمكانية ترشيح المذيع تاكر كارلسون نائبا له كرئيس أمريكا 2024 - بوابة الشروق
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ترامب يدرس إمكانية ترشيح المذيع تاكر كارلسون نائبا له كرئيس أمريكا 2024

وكالات
نشر في: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 3:51 ص | آخر تحديث: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 3:51 ص

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه يدرس إمكانية اختيار المذيع التلفزيوني تاكر كارلسون نائبا له في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

وأضاف ترامب في معرض جوابه عن سؤال خلال مقابلة تلفزيونية، عما إذا كان سيفكر في مطالبة كارلسون بالترشح معه لمنصب نائب الرئيس: "أنا حقا أحب تاكر، أعتقد ذلك"، مشيرا إلى أن كارلسون رجل يتمتع بالفطرة السليمة.
وتاكر كارلسون هو مقدم برامج سابق في قناة "فوكس نيوز".

وقد أظهر استطلاع للرأي الأسبوع الماضي، أن ترامب الذي يواجه محاكمة بتهمة "تضخيم أصول أمواله"، يتقدم على الرئيس الحالي جو بايدن من حيث دعم الناخبين في 5 من الولايات الست المعروفة باسم الولايات المتأرجحة.

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