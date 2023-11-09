حقق كوبنهاجن فوزاً تاريخياً على حساب مانشستر يونايتد بأربعة أهداف لثلاثة في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

لم يمر سوى ثلاث دقائق فقط حتى نجح مانشستر يونايتد من افتتاح التسجيل عن طريق راسموس هويلوند بعد صناعة من ماكتومناي ، ثم تصدى أونانا لكرة قوية من لاعب كوبنهاجن.

اضطر تين هاج للقيام بأولى تغييراته بدخول فاران بدلاً من المصاب إيفانز في الدقيقة 16 ، وفي الدقيقة 29 نجح هويلند من إضافة الهدف الثاني بعد متابعة تسديدة جارناتشو ، وكاد نفس اللاعب أن يضيف الهاتريك الأول له في المسابقة ولكن حارس كوبنهاغن تصدى لتسديدة قوية منه.

وهدد هويلوند مرمى كوبنهاغن مرة أخرى تسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 40 ، وفي الدقيقة 42 حدث منعطف في اللقاء بخروج راشفورد مطروداً بعد تدخل متهور على لاعب كوبنهاغن ، وفي الدقيقة 46 سجل كوبنهاغن الهدف الأول عن طريق اليونسي الذي سدد تسديدة قوية في مرمى أونانا.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة بعد تعادل كوبنهاغن بالهدف الثاني عن طريق دييجو جونزالفيس من ضربة جزاء.

مرت عشر دقائق في الشوط الثاني والنتيجة تشير للتعادل الإيجابي ولم تكن هناك خطورة من قبل الجانبين.

وفي الدقيقة 68 يحتسب الحكم ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو والتأكد من وجود لمسة يد على فافرو لاعب كوبنهاغن لينفذها برونو بنجاح ويسجل الهدف الثالث.

لم يستسلم كوبنهاغن حتى نجح من تسجيل هدف التعادل عن طريق لوكاس ليراجير في الدقيقة 83 وأحرز الهدف الرابع بعدها بأربعة دقائق عن طريق بردغجي .