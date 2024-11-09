علق المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، على الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم السبت: «نحن أمام حكم تاريخي، وسيغير أمورًا كثيرة، وأعتقد أنه على البرلمان سرعة التحرك لإصدار تشريع جديد يتماشى مع هذا الحكم».

نحن امام حكم تاريخي

وسيغير امور كثيرة

واعتقد انه علي البرلمان سرعة التحرك

لاصدار تشريع جديد يتماشي مع هذا الحكم pic.twitter.com/EDhQUDOKxB — المحامي خالد ابوبكر- KHALED ABOU BAKR (@ABOUBAKRLAWFIRM) November 9, 2024

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما تاريخيا ومهما لملايين المواطنين، من الملّاك والمستأجرين، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه «يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية».

ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم).

وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.