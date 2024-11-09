إعلام سوري: إصابة عدد من الجنود في عدوان إسرائيلي قرب حلب

قالت وسائل إعلام رسمية، إن عددا من الجنود السوريين أصيبوا في عدوان إسرائيلي في محيط مدينة السفيرة قرب حلب وإدلب.

وذكرت وسائل الإعلام نقلا عن مصدر عسكري، أن عدوانا جويا استهدف عددا من المواقع في ريفي حلب وإدلب، ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية.

استهدفت غارات إسرائيلية محيط مدينة السفيرة بريف حلب، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» التي أشارت إلى معلومات أولية عن عدوان إسرائيلي على محيط المدينة.

وقال مصدر عسكري في تصريح لـ«سانا»: «حوالى الساعة 00,45 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفا عددا من المواقع في ريفي حلب وإدلب ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية».

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهدفت غارات إسرائيلية معامل للصناعات العسكرية والبحوث العلمية، التابعة لقوات النظام في مدينة السفيرة، ويوجد فيها عناصر من الحرس الثوري الإيراني ومجموعات موالية لطهران.



ومنذ بدء النزاع في سوريا عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في هذا البلد، مستهدفة مواقع للقوات الحكومية وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله.

وزادت وتيرة الهجمات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة على سوريا، مع احتدام النزاع في لبنان بين إسرائيل وحزب الله بدءا من 23 سبتمبر.

وكرر جيش الاحتلال، في الآونة الأخيرة، شنّ ضربات جوية هدفها تقليص محاولات نقل الأسلحة من إيران عبر سوريا إلى حزب الله في لبنان، متهما حزب الله بإنشاء بنية لوجستية لنقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان.