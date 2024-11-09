صلاح يقود هجوم ليفربول في التشكيل المتوقع أمام أستون فيلا

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يواجه ليفربول نظيره أستون فيلا، مساء اليوم السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة قبل مباراة الليلة، بفارق نقطتين عن الوصيف مانشستر سيتي صاحب الـ23 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز السادس ولديه 18 نقطة.

من المتوقع أن يبدأ ليفربول مباراة أستون فيلا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: أرنولد - كوناتي - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر - جرافنبرج - سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.