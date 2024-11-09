 صلاح يقود هجوم ليفربول في التشكيل المتوقع أمام أستون فيلا - بوابة الشروق
السبت 9 نوفمبر 2024 9:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

صلاح يقود هجوم ليفربول في التشكيل المتوقع أمام أستون فيلا

محمد ثابت
نشر في: السبت 9 نوفمبر 2024 - 9:31 ص | آخر تحديث: السبت 9 نوفمبر 2024 - 9:31 ص

يواجه ليفربول نظيره أستون فيلا، مساء اليوم السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة قبل مباراة الليلة، بفارق نقطتين عن الوصيف مانشستر سيتي صاحب الـ23 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز السادس ولديه 18 نقطة.

من المتوقع أن يبدأ ليفربول مباراة أستون فيلا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: أرنولد - كوناتي - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر - جرافنبرج - سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك