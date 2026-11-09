قيادات البورصة المصرية تزور جامعة شرق العاصمة لدعم الشمول المالي وتأهيل الطلاب لأسواق المال

• البورصة المصرية وجامعة شرق العاصمة تتفقان على إطلاق غرفة محاكاة للتداول في البورصة لطلاب الجامعة

في إطار حرص البورصة على دعم الثقافة المالية وزيادة الوعي الاستثماري بين مختلف شرائح المجتمع، زار السيد عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، على رأس وفد رفيع المستوى ضم السيد محمد صبري نائب رئيس البورصة والمسئولين عن التوعية المالية بالبورصة، مقر جامعة شرق العاصمة (University of East Capital)، حيث قاموا بإلقاء محاضرة تفاعلية موسعة لطلاب الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن دياب رئيس الجامعة والدكتورة منى الزاهري نائب رئيس الجامعة والدكتورة غادة سلام أمين عام الجامعة والدكتور عمرو سامي عميد كلية الاقتصاد وعلوم الإدارة وقيادات أكاديمية وأعضاء هيئة التدريس؛ لمناقشة آليات التداول الحديثة والتحول الرقمي وأهمية بناء الوعي الاستثماري في سن مبكرة.

واستعرض رئيس البورصة المصرية الفارق الأساسي بين الادخار والاستثمار؛ مشيراً إلى أن الادخار يحمي رأس المال بينما يعمل الاستثمار على تنميته وبناء الثروات. كما دعا الطلاب إلى تبني نهج الاستثمار التراكمي الدوري طويل الأجل في الأسهم لتفادي مخاطر المضاربة اليومية، مرحباً بضم الطلاب المتميزين لبرنامج "سفراء البورصة المصرية" لنشر الثقافة المالية داخل الحرم الجامعي، ومذكّراً بأن القانون يمنح حاليا الشباب من سن 15 عاماً حق امتلاك محافظ استثمارية والبدء في بناء مستقبلهم المالي.

كما تطرق عمر رضوان إلى التطورات الجوهرية التي شهدها سوق المال على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، موضحاً أن الأغلبية والشريحة الكبرى من المستثمرين الجدد الذين نجحت البورصة في استقطابهم خلال الفترة الأخيرة من الشباب. وأرجع هذا النمو إلى حزمة التشريعات وقوانين التكنولوجيا المالية، التي سمحت بانتشار تطبيقات الهواتف الذكية ومكّنت المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية من فتح الحسابات والتعاقد بسهولة ودون عوائق جغرافية.

وشدد عمر رضوان على أن إدارة المخاطر تأتي في مقدمة أولويات منظومة التداول، مؤكداً التزام البورصة الكامل بضمان إتاحة المعلومات وإفصاحات الشركات المقيدة بنزاهة وعدالة متكافئة لجميع المستثمرين. كما وجّه الطلاب للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وصناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار كأدوات مالية تتيح تنويع الأصول والبدء في الاستثمار بمبالغ زهيدة وميسرة.

من جانبه، تناول نائب رئيس البورصة المصرية بداياته وتجربته الشخصية في مرحلة الدراسة الجامعية، مسلطاً الضوء على الفوارق الكبيرة بين الماضي والحاضر؛ إذ كانت المعرفة بآليات سوق المال نادرة وتتطلب جهداً كبيراً وبحثاً مضنياً ونماذج محاسبية معقدة، على عكس ما توفره الأدوات الرقمية الحديثة المتاحة للطلاب اليوم.

ونبّه محمد صبري الشباب إلى مخاطر السعي وراء الأرباح السريعة أو المضاربات العشوائية، مؤكداً من واقع التجربة العملية أن الدخول إلى السوق دون وعي أو دراسة حقيقية للمخاطر قد يحقق مكاسب خادعة وسريعة في البداية، لكنه ينتهي في الأغلب بالخسارة، وهو ما يفرض الاعتماد على التحليل المالي السليم.

واختتم نائب رئيس البورصة كلمته بالتشديد على ترسيخ مبدأ "الاستقطاع الادخاري الموجه للاستثمار"، مستشهداً بنماذج حسابية تؤكد أن استقطاع مبالغ بسيطة بصورة دورية ومنتظمة وضخها في الاسهم التي تضمها مؤشرات البورصة على مدى سنوات يولد عوائد تراكمية ضخمة بمرور الوقت، داعياً الطلاب باختلاف تخصصاتهم العلمية والأدبية لاكتساب الثقافة المالية واستغلال التكنولوجيا لبناء استقرارهم المستقبلي.

وأكدت إدارة الجامعة خلال الفعاليات حرصها على ربط التعليم الأكاديمي بالواقع التطبيقي لأسواق المال، وتزويد الطلاب بالمهارات والخبرات العملية اللازمة لتعزيز قدرتهم التنافسية في سوق العمل محلياً ودولياً.

وفي ختام الزيارة، اتفق الجانبان على تدشين غرفة محاكاة لأنظمة التداول بالبورصة المصرية (Simulation Room) داخل جامعة شرق العاصمة، لتكون بمثابة مختبر مالي وتطبيقي يمكن الطلاب من خوض تجربة التداول الحي وإدارة المحافظ بصورة واقعية، وتفعيل نادي سوق المال لدعم الأنشطة الطلابية المتخصصة.