نجاة نجل برلماني عقب انقلاب سيارته بترعة جانبية من الطريق الزراعي أسيوط ديروط

أنقذت العناية الإلهية نجل عضو مجلس النواب عن مركز أسيوط عقب انقلاب سيارته في الترعة الجانبية من الطريق الزراعي أسيوط ديروط، حيث شاهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، السيارة فأمر على الفور بحضور سيارة الإسعاف لتوقيع الكشف الطبي على الركاب، الذين تم استخراجهم دون وقوع إصابات.

وقال «محافظ أسيوط» إنه شهد حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم 8764 ي م ج، بالترعة واستوقف سيارته واطمأن على راكب السيارة وقائدها " م. ج " 24 سنة نجل عضو مجلس نواب، ومقيم قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، وتم استدعاء قوات الحماية المدنية والحملة الميكانيكية بمركز أسيوط لاستخراج السيارة من الترعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.