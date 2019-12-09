تقرير: الشركات الأمريكية تهيمن على مبيعات الأسلحة العالمية

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كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) اليوم الاثنين، أن شركات الدفاع الأمريكية استأثرت بأكثر من نصف المبيعات العالمية للمعدات والخدمات العسكرية من بين أكبر 100 مجموعة انتاج سلاح في العالم خلال عام 2018.

وبلغت قيمة مبيعات الأسلحة العالمية 420 مليار دولار في عام 2018، وهي أحدث سنة يغطيها (سيبري)، الذي يقع مقره في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وتتضمن قائمة أكبر مئة شركة 43 شركة أمريكية. ومثلت مبيعاتهم 59 بالمئة من إجمالي مبيعات الأسلحة العالمية بقيمة بلغت 246 مليار دولار.

وبلغت نسبة مبيعات الشركات الروسية العشر المدرجة في قائمة أكبر مئة حوالي 9 بالمئة من المبيعات العالمية، بانخفاض طفيف مقارنة بعام 2017.

ووفقا لتقديرات "سيبري" أنه من بين أكبر مئة شركة دفاع عالمية، تتمركز 70 منها في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. واستأثرت تلك الشركات بحوالي 83 بالمئة من مبيعات السلاح العالمية لعام 2018.

وقال "سيبري"، وكما حدث في السنوات الماضية، إن التقرير لم يتضمن شركات في الصين، بسبب نقص البيانات.

وعززت شركة لوكهيد مارتن موقعها كأكبر بائع أسلحة في العالم بحصولها على 11 بالمئة من المبيعات العالمية. وقال "سيبري" إن الشركة المصنعة للمقاتلة إف-35 حققت مبيعات بقيمة 2ر47 مليار دولار.

يشار إلى أن البرلمان السويدي في عام 1966 أسس "سيبري"، الذي يتتبع الإنفاق العسكري ونقل الاسلحة.