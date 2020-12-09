السيسي لصحيفة لوفيجارو: مصر تعمل للتوصل إلى تسوية عادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

• وغياب الحل العادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي مصدر انعدام الاستقرار في الشرق الأوسط

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن التعاون العسكري والأمن مع فرنسا يتجاوز الإطار المحدود للتبادل التجاري أو شراء المعدات. وعلاقاتنا تتطور في إطار من الشراكة الاستراتيجية التي تشمل مختلف الأوجه ذات الصلة بعلاقات الدفاع.. فمصر وفرنسا تحاربان معا على عدة جبهات. ومع ذلك فإننا ننوع مصادر التسلح من أجل امتلاك معدات مناسبة قادرة على ضمان أفضل دفاع عن مصر.

وتابع -في حديث خاص تنشره صحيفة (لوفيجارو) الفرنسية اليوم الأربعاء في ختام زيارة الدولة التي يقوم بها لفرنسا- "نقدر بصورة خاصة التكنولوجيا الفرنسية. وتذكرون أن مصر كانت أول دولة تختار الطائرات (الرافال)؛ مما فتح الطريق أمام شرائها من قبل العديد من الدول الأخرى".

وفيما يتعلق بعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، قال الرئيس السيسي إن مصر -دائما- ما دافعت وتواصل العمل من أجل التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشار إلى أن مصر ساندت جميع الجهود الدولية، "ونعول على دعم الإدارة الأمريكية الجديدة وأوروبا، خاصة فرنسا، من أجل التوصل -دون أي تأخير- إلى حل إقامة الدولتين على حدود عام 1967، وعلى أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، أما غياب الحل العادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ فإنه يظل المصدر الأساسي لانعدام الاستقرار في الشرق الأوسط.