روسيا ترسل مليارديرا يابانيا ومساعده في رحلة سياحية لمحطة الفضاء الدولية

ذكرت صحيفة "ذي موسكو تايمز"، أن الملياردير الياباني "يوساكو مايزاوا"، ومساعده، وصلا إلى محطة الفضاء الدولية يوم الأربعاء، في إشارة إلى عودة روسيا إلى السياحة الفضائية، بعد توقف دام عقدا من الزمن، شهد تصاعد المنافسة من الولايات المتحدة.

وانطلق الملياردير "يوساكو"، الذي يعتبر قطب الموضة وصاحب أكبر موقع للموضة في اليابان، مع مساعده يوزو هيرانو، من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان، في وقت سابق من يوم الأربعاء.

وقالت وكالة الفضاء الروسية، إنهما رسا بوحدة "بويسك" في الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية في الساعة (1:40) بتوقيت جرينتش.

وأشارت الصحيفة إلى أن فيديو البث المباشر لوكالة الفضاء الاتحادية الروسية، أظهر فتحة كبسولة رحلة "سويوز إم إس 20" الفضائية الروسية إلى محطة الفضاء الدولية في 8 ديسمبر 2021، فيما ظهر رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين، وهو يدخل محطة الفضاء الدولية، يليه مساعده هيرانو.

واستغرقت رحلتهم على متن مركبة الفضاء "سويوز" المكونة من 3 أشخاص بقيادة رائد الفضاء، ما يزيد قليلا على 6 ساعات، متوجا بذلك العام 2021 الذي اعتبره الكثيرون نقطة تحول في السفر الفضائي الخاص، بحسب الصحيفة الروسية.

وعند فتح بوابات المركبة، طاف الثلاثي في ​​المحطة المدارية، حيث استقبلهم رواد الفضاء الروس أنطون شكابليروف، وبيتر دوبروف، في المحطة التي تعتبر حاليا موطن لطاقم دولي من 7 أشخاص.

ومن المقرر أن يقضي الثلاثي 12 يومًا في المحطة، كسياح يابانيين، وسيتم توثيق حياتهم اليومية على متن محطة الفضاء الدولية لقناة "مايزاوا" الروسية الشهيرة للفضاء، عبر موقع "يوتيوب".

وحدد الملياردير، البالغ من العمر 46 عامًا، 100 مهمة لإكمالها على متن الطائرة، بما في ذلك استضافة بطولة تنس الريشة.

يخطط مايزاوا أيضًا لاصطحاب 8 أشخاص معه في مهمة إلى الفضاء في عام 2023 حول القمر، حيث يعتبر هو ومساعده أول مواطنين يابانيين يزورا الفضاء منذ أن سافر الصحفي الياباني تويوهيرو أكياما إلى محطة مير في عام 1994.