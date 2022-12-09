سوناك: بريطانيا ستعمل مع إيطاليا واليابان لتطوير طائرات مقاتلة من الجيل الجديد

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الجمعة، أن بريطانيا ستعمل مع إيطاليا واليابان، لتطوير طائرات مقاتلة من الجيل الجديد.

وقال سوناك إن "الشراكة الدفاعية ستضمن تفوق بريطانيا والحلفاء على أولئك الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بنا"، وفقا لوكالة بي أيه ميديا البريطانية.

ويسعى داونينج ستريت إلى أن تحلق الطائرات، المسماة "تيمبست" في بريطانيا، في السماء بحلول عام 2035 وتكون بمثابة خليفة للمقاتلة "تايفون" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

وتطمح بريطانيا في تعزيز قدرات الطائرات التي تم تطويرها في إطار برنامج القتال الجوي العالمي (جي سي إي بي)، بما في ذلك الطائرات المسيرة وأجهزة الاستشعار المتقدمة والأسلحة المتطورة.