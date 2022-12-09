بوتين يهدد الغرب بخفض إنتاج النفط

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الدول الغربية بـ"خفض إنتاج" النفط، بسبب تحديد سقف لسعر الخام الروسي، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، في نبأ عاجل.

وقال بوتين، إن قرار تحديد سقف سعر النفط الروسي ضار بأسواق الطاقة العالمية، مضيفا أنه سيؤدي إلى انخفاض الاستثمار العالمي إلى الصفر؛ ومن ثم ترتفع أسعار النفط بشكل كبير، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف بوتين أن هناك تراجعا اقتصاديا تشهده بلاده لكن وضعها يظل أفضل من العديد من البلدان الأخرى.

وجاءت تصريحات بوتين بعد أيام من تحديد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا سقفاً لسعر برميل النفط الروسي عند 60 دولارًا.