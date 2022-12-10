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أبدى الإعلامي عمرو أديب، عن استغرابه لوجود مشجعين لمنتخب كرواتيا في مصر، وذلك بعد الفوز على منتخب البرازيل في بطولة كأس العالم.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "أول مرة أشوف مشجعين لكرواتيا في مصر.. فيه حاجة يا كابتن إنت وهو.. إحنا منعرفش أسامي 3 لاعيبة منهم".

ورأى أديب أن مواجهة البرازيل وكراوتيا شهدت غيابا واضحا للتوفيق عن منتخب راقصي التانجو، معقبا: "أنا خلصت كمية أكل غريبة بسبب خسارة البرازيل".

وأقصي منتخب البرازيل من بطولة كأس العالم بركلات الترجيح أمام منتخب كرواتيا الذي قدم مباراة دفاعية متفردة، علما بأن نتيجة الشوطين الأصليين انتهت بالتعادل السلبي والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله.