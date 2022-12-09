 واشنطن تعلن تقديم حزمة بقيمة 275 مليون دولار لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني - بوابة الشروق
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واشنطن تعلن تقديم حزمة بقيمة 275 مليون دولار لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني

وكالات
نشر في: الجمعة 9 ديسمبر 2022 - 8:27 م | آخر تحديث: الجمعة 9 ديسمبر 2022 - 8:27 م

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة سترسل حزمة مساعدات بقيمة 275 مليون دولار إلى أوكرانيا للمساعدة في تعزيز دفاعاتها الجوية ضد الطائرات المسيرة.

وقال كيربي، للصحفيين، إن واشنطن قلقة للغاية بشأن "الشراكة الدفاعية المتعمقة والمتنامية" بين إيران وروسيا، مضيفا أن الولايات المتحدة ستستخدم أدواتها لوضع حد لتلك العلاقة، بما يشمل العلاقة في مجال الطائرات المسيرة، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف أن الحكومة الأمريكية ستطالب الدول الشريكة بمناقشة الشراكة الروسية الإيرانية والتصدي لها.

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