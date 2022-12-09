محمد بركات: المغرب أقوى من مصر داخل الاتحاد الأفريقي

أكد محمد بركات، نجم النادي الاهلي والمنتخب الوطني السابق، أن اتحاد المغرب لكرة القدم هو الأقوى داخل الاتحاد الافريقي، قائلا: "المفروض أن الاتحادات المصرية والمغربية والتونسية كلنا نبقى أقوياء ولكن اللي ثابت لنا أن المغرب الأقوى داخل الاتحاد الافريقي".

ورد محمد بركات، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، على ما يثار حول سيطرة هاني أبو ريدة على اتحاد الكرة واتخاذه قرارات، قائلا: "كلام ملوش أي أساس من الصحة وهاني أبو ريدة لا يدير الاتحاد وعندنا مجلسنا محترم وله قراراته".

واستكمل: "احنا صوتنا من دماغنا داخل مجلس اتحاد الكرة، ومحدش يقدر يتدخل أو يملي علينا شيء، ولكن المنصب في اتحاد الكرة دائما في حالة هجوم ولابد أن نتحمل بسبب حمل المسئولية".