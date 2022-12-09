اليابان وأستراليا تتعهدان بتعزيز التعاون الدفاعي وسط تزايد تهديدات الصين

تعهدت اليابان وأستراليا، اليوم الجمعة، بتعزيز التعاون الدفاعي بينهما، في ظل تراجع الوضع الأمني الإقليمي وسط الحشد العسكري الصيني في المحيطين الهندي والهادئ.

واتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال اجتماعه، اليوم الجمعة، مع وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، على أن الحليفين الأمنيين للولايات المتحدة سيعززان التعاون بينهما في مجالات الموارد الطبيعية والطاقة، وفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن محادثات كيشيدا مع مارليس وونج، تأتي في الوقت الذي تحاول فيه الصين تعزيز نفوذها العسكري وتحدي النفوذ الإقليمي للولايات المتحدة.

ويزور الوزيران الأستراليان اليابان لإجراء محادثات أمنية مع وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي ووزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، في وقت لاحق من اليوم الجمعة.