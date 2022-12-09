الرئيس الأوكراني: نريد فرض المزيد من العقوبات ضد روسيا في ظل مواصلتها الحرب

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تريد أن يتم فرض المزيد من العقوبات ضد روسيا "في الوقت الذي لا تُظهر فيه موسكو أية إشارة على إنهاء الحرب".

وأضاف زيلينسكي -حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس، "نحاول بشكل حثيث دعم وتعزيز العقوبات القادمة ضد روسيا والتي سيفرضها الشركاء الأمريكيون والأوروبيون وآخرون".

ولفت الرئيس الأوكراني إلى أن حزمة تاسعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي "يتم الإعداد لها".

وشدد زيلينسكي على أن أوكرانيا تريد من الحلفاء اتخاذ المزيد من الخطوات التي يمكنها القيام بها ضد روسيا.