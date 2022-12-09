الإسكندرية: المرور على 402 منشأة تجارية وتحرير 37 محضرا للمحال المخالفة في أسبوع

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في بيان، اليوم الجمعة، أنه تم المرور على 402 منشأة تجارية وتحرير 37 محضرا للمحال المخالفة خلال حملات جهاز حماية المستهلك الأسبوع الماضي.



وذكر أن هناك تنسيق كامل مع جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين؛ لتنفيذ العديد من الحملات على الأسواق والمنشآت التجارية؛ لمنع كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بأسعار السلع، أو يحاول حجب السلع عن الأسواق.



كما أوضح المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة مع الحفاظ على جودة المنتجات المعروضة لصالح المواطنين والتخفيف على الأسر البسيطة ومحدودي الدخل، مشيرا إلى شن الأجهزة الرقابية وعلى رأسها فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية بقيادة اللواء محمد أبو كيلة رئيس الفرع، حملات رقابية مكثفة ويومية على الأسواق بجميع الأحياء؛ لمنع استغلال بعض التجار سواء برفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق.



من جانبه، أشار اللواء محمد أبو كيلة رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ومطروح، إلى ضبط 10 محال تقوم ببيع السلع الغذائية وخاصة الأرز الأبيض بأزيد من السعر المحدد.



كما تم ضبط 13 محل لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير للمستهلكين وتضليلهم بالبيع بأزيد من السعر المعلن، مضيفا أنه تم ضبط 25 بالتة سكر بأحد مخازن التعبئة بمنطقة العامرية للقيام بإستخدام علامة تجارية غير مرخصة.



وتم تحرير المحاضر اللازمة قبل المخالفين، وإخطار النيابة العامة لإتخاذ الازم حيالهم.