أفادت مصادر عسكرية سودانية، الأربعاء، بأن الجيش السوداني تمكن من صد هجوم كبير لقوات الدعم السريع وحليفتها "الحركة الشعبية/ شمال" على بلدة الكويك بالريف الشرقي لولاية جنوب كردفان جنوبي السودان.

وذكرت المصادر في تصريحات للأناضول أن "قوات الجيش السوداني تصدت لهجوم كبير من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال على بلدة الكويك صباح اليوم، وكبدتها خسائر في الأرواح والمعدات".

وأضافت المصادر، مفضلة عدم نشر اسمها، أن "القوات المسلحة دحرت المتمردين واستولت على مدرعات ومركبات قتالية"، فيما لم يصدر تعقيب فوري من قوات الدعم السريع أو حليفتها حتى الساعة 12:40 بتوقيت غرينتش.

وبث عناصر من الجيش عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لاحتفالات القوات بصد الهجوم على الكويك.

وفي الآونة الأخيرة، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء الحرب بين الجيش و"الدعم السريع" التي اندلعت منذ أبريل 2023، بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما تسبب بمقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.

وتستولي قوات الدعم السريع على كل مراكز ولايات دارفور الخمس غربًا من أصل 18 ولاية في البلاد، بينما يسيطر الجيش على أغلب مناطق الولايات الـ13 المتبقية في الجنوب والشمال والشرق والوسط، بما فيها العاصمة الخرطوم.

ويشكل إقليم دارفور نحو خُمس مساحة السودان البالغة أكثر من مليون و800 ألف كيلومتر مربع، غير أن غالبية السودانيين البالغ عددهم نحو 50 مليون نسمة يسكنون في مناطق سيطرة الجيش.