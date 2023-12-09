 صحة غزة: 71 شهيدا و160 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية جراء القصف الإسرائلي للمحافظة الوسطى - بوابة الشروق
السبت 9 ديسمبر 2023 11:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

صحة غزة: 71 شهيدا و160 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية جراء القصف الإسرائلي للمحافظة الوسطى

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ
القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

نشر في: السبت 9 ديسمبر 2023 - 9:49 ص | آخر تحديث: السبت 9 ديسمبر 2023 - 9:49 ص
قالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، إن 71 شهيدا و160 مصابا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى جرّاء القصف الإسرائلي المستمر على المحافظة الوسطى في قطاع غزة‎.

وذكر مدير عام وزارة الصحة بقطاع غزة، في وقت سابق، أن قوات الاحتلال تُحاصر مدرسة خليفة التي تضم أكثر من 10 آلاف نازح، وقناصته يُطلقون النار عليهم، وفقا لـ"المركز الفلسطيني للإعلام".

كما استقبل مستشفى شهداء الأقصى، 5 شهداء وعددا من الجرحى جراء قصف الاحتلال منزل عائلة سلمان في دير بلح بقطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال، قصفت منزلا لعائلة الحية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك