صحة غزة: 71 شهيدا و160 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية جراء القصف الإسرائلي للمحافظة الوسطى

قالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، إن 71 شهيدا و160 مصابا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى جرّاء القصف الإسرائلي المستمر على المحافظة الوسطى في قطاع غزة‎.



وذكر مدير عام وزارة الصحة بقطاع غزة، في وقت سابق، أن قوات الاحتلال تُحاصر مدرسة خليفة التي تضم أكثر من 10 آلاف نازح، وقناصته يُطلقون النار عليهم، وفقا لـ"المركز الفلسطيني للإعلام".



كما استقبل مستشفى شهداء الأقصى، 5 شهداء وعددا من الجرحى جراء قصف الاحتلال منزل عائلة سلمان في دير بلح بقطاع غزة.



وكانت قوات الاحتلال، قصفت منزلا لعائلة الحية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.