مستشار الرئيس الفلسطيني: الإدارة الأمريكية تمثل خطرا على السلم والأمن الدوليين

أدان مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، موقف الإدارة الأمريكية من استمرار الحرب على قطاع غزة، وذلك في أعقاب رفض الأخيرة مشروع القرار الإماراتي المقدم من المجموعة العربية الإسلامية بمجلس الأمن والمطالب بوقف «إطلاق نار إنساني فوري» في غزة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لـ «القاهرة الإخبارية» ليل الجمعة/ السبت، «العالم يخذلنا يوم بعد آخر؛ بسبب السياسة الأمريكية، الجميع يرى اليوم كمْ أصبحت السياسة الأمريكية المتغطرسة والمنحازة تمثل خطرا على السلم والأمن الدوليين».

وأضاف أن الولايات المتحدة تضرب بعرض الحائط كل مصالح دول العالم والشعوب من أجل حماية مشروع الاستعمار الصهيوني، موضحا أن استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار وقف ألاقي النار على غزة يؤكد عدم نزاهة الإدارة الأمريكية.

وأكد أن تصويت 13 عضوا بمجلس الأمن لصالح القرار مقابل رفض الولايات المتحدة وامتناع بريطانيا عن التصويت؛ يوضح أن جميع دول العالم في جهة بينما تقف سياسة الولايات المتحدة في الجهة الأخرى، قائلا: «لا يمكن لهذه الإدارة أن تكون قادرة على لعب أي دور وساطة في أي صراع».

وتابع: «لو تأملنا كل تاريخ استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو ضد القضية الفلسطينية؛ لوجدنا أن العالم كله كان في تجاه وأمريكا وحدها في موقف آخر معاد، لغة المبادئ والقانون الدولي والقيم وحقوق الإنسان؛ لغة تضحك بها أمريكا على الشعوب ولكنها لا تمارسها».