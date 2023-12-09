محافظ الإسكندرية يتابع التجهيزات النهائية للمقار استعدادا للانتخابات الرئاسية

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، التجهيزات النهائية المقار الانتخابية على مستوى الأحياء؛ استعدادا لانتخابات الرئاسة 2024، مشددا على رفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق التام بين المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي هذا الإطار، أجرت الجهات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، اليوم، جولات تفقدية على عدد من مقار اللجان الانتخابية.

وتفقد الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، عددًا من اللجان الانتخابية بحي العامرية أول؛ للاطمئنان على جاهزيتها، بحضور السيد موسى رئيس حي العامرية أول.

وأجرت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، جولة ميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية بأحياء وسط وغرب.

وأكد المرور على عدد من مقار اللجان العامة والفرعية، وتم التأكد من تقديم كامل الدعم اللوجيستي، وتهيئة سبل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، بحضور المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، والأستاذة عزة سعد رئيس حي وسط.

وتفقدت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، عددًا من المقار الانتخابية بأحياء الجمرك، والعجمي ومركز ومدينة برج العرب.

وتمت متابعة تجهيز الشوادر وساحات الانتظار، والتأكد من توافر مقاعد انتظار للمواطنين.

وجاء ذلك بحضور المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، وهدى أبو كليلة رئيس حي العجمي، واللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب.