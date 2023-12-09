وزير المالية الألماني يقر تعهد شولتس بمواصلة دعم أوكرانيا رغم أزمة الموازنة

أقر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، تعهد المستشار أولاف شولتس بمواصلة دعم أوكرانيا رغم أزمة الموازنة الراهنة.

وكتب الوزير، الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر، على منصة إكس اليوم السبت: "رغم كل الذي لا يزال يتعين علينا وبمقدورنا حله، أستطيع أن أتفق مع أولاف شولتس في شيء واحد على وجه الخصوص وهو أن دعم أوكرانيا يعد بمثابة استثمار أيضا في أمننا".

وأضاف ليندنر: "سنضطلع بهذه المسئولية المشتركة في الأوقات الصعبة".

تأتي تصريحات ليندنر تعليقا على التعهد الذي أعلنه شولتس أمام مؤتمر حزبه الاشتركي الديمقراطي في وقت سابق من اليوم، حيث وعد بمواصلة دعم أوكرانيا رغم الصعوبات التي تواجهها الموازنة الألمانية. وقال شولتس إن ألمانيا يجب أن تكون قادرة على استئناف المساعدات، وربما تقديم شيء أكبر، مشيرا إلى أنه سيتخذ قرارات " من شأنها أن تبقي علينا في وضع يسمح لنا بمواصلة القيام بهذا".

ولم يتطرق ليندنر إلى قرارات أخرى أسفر عنها المؤتمر الاتحادي للحزب الاشتراكي.

كان مندوبو الحزب طالبوا بشكل غير مباشر بتعليق جديد لآلية كبح الديون للعام المقبل نظرا لأزمة الموازنة وطالبوا بالاستعانة بديون جديدة.

وكان ليندنر يؤكد في الفترة الأخيرة مرارا أنه لا يزال غير مقتنع بهذه الفكرة (تجديد تعليق كبح الديون).

وكان الاتحاد المسيحي، الذي يتزعم المعارضة في البلاد، ألمح إلى أنه سيلجأ مجددا إلى المحكمة الدستورية الاتحادية في حال تعليق كبح الديون.