الجيش اللبناني: استشهاد مواطن وإصابة 4 عسكريين في قصف إسرائيلي على جنوب البلاد

أعلن الجيش اللبناني، صباح اليوم الاثنين، استشهاد مواطن وإصابة 4 عسكريين في قصف إسرائيلي على جنوب البلاد.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «استهدف العدو الإسرائيلي سيارة قرب حاجز صف الهوا - بنت جبيل التابع للجيش، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 4 عسكريين بجروح متوسطة».

ومنذ 27 نوفمبر الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل وحزب الله، بدأ في الثامن من أكتوبر 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة يوم 23 سبتمبر الماضي.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفق وثيقة حصلت عليها وكالة «الأناضول»، انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.