صحة غزة: 50 شهيدا و84 إصابة جراء العدوان في آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ430 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 50 شهيدًا و84 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، إلى 44 ألفًا و758 شهيدًا، و106 آلاف و134 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي وقت سابق، استُشهد طفلان وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، بأن طيران الاحتلال الحربي شن غارة على مخيم المغازي، ما أدى إلى استشهاد طفلين وإصابة آخرين بجروح، فيما لا تزال الطواقم الطبية تحاول انتشال المزيد من الضحايا.

كما استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، إضافة إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، بعد قصف طيران الاحتلال مربعا سكنيا قرب مسجد المقادمة في محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.