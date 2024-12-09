مقتل شخصين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار

قتل رجل وامرأة في غارة إسرائيلية على بلدة دبين في جنوب لبنان، حسبما قالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم أعضاء من حزب الله كانوا يعملون في مخزن للأسلحة.

وقد وافقت إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار بين الجانبين والذي تم التفاوض عليه بصعوبة في نهاية نوفمبر الماضي .

وكانت غارتان إسرائيليتان قد أسفرتا عن مقتل ستة أشخاص في جنوب لبنان أمس السبت، حسبما قالت وزارة الصحة اللبنانية.

كانت وزارة الصحة قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي أن عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بلغ منذ الثامن من أكتوبر 2023 أربعة آلاف و47 قتيلا و 16 ألفا و593 جريحا.