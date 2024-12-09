أبو الغيط يؤكد حرص الجامعة العربية على مواكبة الدولة السودانية في جهود استعادة السلام والاستقرار

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، حرص الجامعة على مواكبة الدولة السودانية في جهود استعادة السلام والاستقرار، كما فعلت في المحطات المفصلية على مدار السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال زيارته لمدينة بورتسودان اليوم الاثنين، حيث التقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وعددًا من الوزراء وقيادات مجلس السيادة.

وأوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن زيارة أبو الغيط جاءت في إطار التزام الجامعة بدعم السودان حكومةً وشعبًا في هذه المرحلة المفصلية التي يمر بها، تأسيسًا على قرارات مجلس الجامعة ذات الصلة، والتي تؤكد باستمرار على الحفاظ على سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، ومنع أي تدخل خارجي في شأنه الداخلي.

وخلال لقاءاته، تناول أبو الغيط نهج الجامعة العربية الذي يقوم على مساندة مؤسسات الدولة السودانية في هذه المرحلة الدقيقة، ودعم جهود حقن دماء الشعب السوداني، وضمان التنفيذ الكامل لاتفاق جدة الموقع في مايو 2023، بما يشمل خروج قوات الدعم السريع من المناطق المدنية والخدمية والسكنية في الخرطوم، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2736 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2024، الذي طالب القوات بإنهاء حصار مدينة الفاشر، وضمان وصول كافة أشكال الدعم الإنساني والإغاثي للسودانيين.

وشدد أبو الغيط، في تصريحات عقب لقائه مع الرئيس البرهان، على "حرص الجامعة العربية على مواكبة الدولة السودانية في جهود استعادة السلام والاستقرار، كما فعلت في المحطات المفصلية على مدار السنوات الماضية، وتشجيع استئناف الحوار الوطني للعودة إلى مائدة التفاوض، وتحقيق توافق وطني عريض يلبي تطلعات الشعب السوداني ويصل بالبلاد إلى بر الأمان".

واستمع أبو الغيط إلى ملاحظات الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان حول تطورات الوضع الداخلي في السودان، بما في ذلك الوضع الميداني وما يمكن أن يكون عليه دور الجامعة العربية في حقن دماء السودانيين، ومساندة مسار الانتقال السياسي السلمي لاستعادة السلام والاستقرار، والتوصل إلى اتفاق وطني عريض يؤمن مستقبل البلاد.

كما استمع الأمين العام إلى عرض من القيادات السودانية المختصة حول الأوضاع الإنسانية المتردية بفعل الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان على يد أفراد الدعم السريع، وحزم الدعم التي يحتاجها السودان لمواجهة هذا التحدي الكبير على المستويين الوطني والعربي والدولي.

وأعرب أبو الغيط، في تصريحاته، عن "حرص الجامعة العربية على مواصلة جهودها وتفاعلها مع الدولة السودانية والقوى الوطنية، بالتعاون مع الدول العربية ذات الصلة والأمم المتحدة، من أجل دعم استقرار السودان وتمكين مؤسساته الوطنية".

تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى لقائه مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، التقى الأمين العام مع كل من علي يوسف، وزير خارجية السودان، وخالد إسماعيل أحمد، وزير الثقافة والإعلام، والفريق أول بحري ركن إبراهيم جابر، المعني بإنفاذ المساعدات الإنسانية، حيث تلقى عرضًا شاملًا للأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية وسبل دعم العمل العربي المشترك لدعم السودان.