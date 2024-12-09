كولر يستبعد يوسف أيمن من قائمة الأهلي لبطولة إنتركونتيننتال

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استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على استبعاد يوسف أيمن، مدافع الفريق، من قائمة بطولة إنتركونتيننتال.

الأهلي يختتم تدريباته صباح غدٍ، الثلاثاء، قبل أن يغادر مباشرة إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا للمشاركة في بطولة إنتركونتيننتال، التي تنطلق الأربعاء، وتستمر حتى 18 ديسمبر.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي الأسبق، خلال برنامجه عبر قناة النادي، إن المدرب السويسري استقر على استبعاد يوسف أيمن لأسباب فنية.

وبذلك ينضم يوسف أيمن لغيابات الأهلي عن البطولة بالإضافة لكل من مصطفى شوبير، كريم فؤاد ومحمد هاني المصابين.

ومن المنتظر أن تضم قائمة الأهلي المسافرة غدا إلى قطر كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفي مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير.

الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات، سمير محمد ومحمد عبدالله.

ويلتقي الأهلي يوم 14 ديسمبر الجاري، في نصف النهائي مع الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي، والتي تقام الأربعاء المقبل بالدوحة.