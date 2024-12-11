حبس سائق ميكروباص ديروط 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمر المستشار محمد محروس مدير نيابة ديروط، بحبس سائق ميكروباص ديروط المنكوب الذي سقط في الترعة، مساء أمس الأحد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على المستشفى النفسية والعصبية والإدمان، وإجراء تحليل المخدرات له.

وكشفت التحريات، أن أسماء المتوفين والناجين بحادث ميكروباص ديروط هم "المهندس أحمد صابر زكي البارودي، مهندس مدني القوصية، قفز من السيارة على الشاطئ، وأصيب في قدميه وتم نقله للمستشفى، وخرج عقب الفحوصات، والطفلتان أبناء السيدة شريهان عثمان والتي ألقتهما خارج السيارة عند سقوطها، وتوفيت السيدة".

وأشارت التحريات، إلى أن المتوفين والمفقودين هم "محمود حفني محمد مدني، 37 سنة، فلاح، تم استخراج جثته وهي حاليا بمشرحة مستشفى ديروط العام، ودعاء شحاتة عبدالحميد، 24 سنة، من بني يحيى، معيدة بكلية التربية أسيوط (مفقودة)، وشريهان عثمان صديقي عبدالله، 35 سنة، ديروط الشريف (مفقودة)، ألقت بطفلتيها وأنقذتهما والطفلتين 5 سنوات و6 سنوات، وسماح نتعي سيد خليل، 35 سنة، ربة منزل، (مفقودة)، وفرحة رمضان نتعي، 22 سنة، ربة منزل، (مفقودة)، وسعد الهنا سيد خليل، 65 سنة، الشيخ ظريف (مفقود)".

وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، بلاغًا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بسقوط ميكروباص يستقله عدد من الركاب بديروط.