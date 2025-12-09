بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا مستمرة حتى تحقيق أهدافها بالقوة المسلحة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن ما أسماه العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستستمر حتى نهايتها المنطقية، بتحقيق أهدافها، مؤكدا أن روسيا مضطرة للقيام بذلك بالقوة المسلحة.

جاءت تصريحات بوتين خلال الاجتماع السنوي لمجلس تطوير المجتمع المدني وحقوق الإنسان الذي عقد اليوم الثلاثاء.

وأضاف بوتين: "بلا شك، سنكمل هذا الأمر حتى نهايته المنطقية، حتى تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة"، وفقاً لموقع "روسيا اليوم' الإخباري.

وشدد الرئيس الروسي على أن بلاده تسعى لإنهاء الحرب التي بدأت بالانقلاب في أوكرانيا، مضيفاً: "نحاول إنهاء هذا الأمر، ونحن مضطرون للقيام بذلك بقوة السلاح".

كما حدد جزءا من هذه الأهداف بالتأكيد على أن منطقة دونباس هي "أراض روسية تاريخية"، قائلا: "هذه الأراضي - هذا مهم، إنها أراضينا التاريخية، بالتأكيد. تشكلت روسيا بطريقة تجعل هذه (الأرض) دائما جزءا من روسيا"، بحسب تعبيره.