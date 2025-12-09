الكرملين: موسكو وواشنطن تسعيان لجعل لقاء بوتين وترامب المقبل مثمرا

أكدت الرئاسة الروسية اليوم الاثنين، أن موسكو وواشنطن تعملان حاليا على مستوى الخبراء كي يكون اللقاء المقبل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب مثمرا.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله في تصريحات للقناة الأولى الروسية اليوم الاثنين،:" حتى يكون اللقاء الجديد بين بوتين وترامب مثمرا، ينبغي علينا العمل على مستوى الخبراء، وهو ما يجري حاليا، وهذا نوع من الدبلوماسية المكوكية".

وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت المحادثات بين القادة الأوروبيين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وتصريحات الرئيس الأمريكي حول استيائه من زيلينسكي، تعني أن حل النزاع الأوكراني سيتأخر بسبب كييف قال بيسكوف: "لا أعتقد أن هذا يعني شيئا. هذا يعني أن هناك عملًا معقدا للغاية يجري، ويجب أن يتم خلف الأبواب المغلقة".

وقال بسكوف إن "موسكو لا تعلم ما انتهت إليه المحادثات الأمريكية الأوكرانية في فلوريدا حتى الآن، مضيفا "لا نعرف حتى الآن كيف انتهت المفاوضات مع الأوكرانيين والأمريكيين في فلوريدا، وعندما نعرف ذلك، سيتضح لنا حينها كيف نمضي قدمًا وإلى أين نتجه".

يذكر أنه في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي صرح الرئيس ترامب بعد مكالمة هاتفية مع بوتين ، بأنهما اتفقا على الاجتماع في العاصمة المجرية بودابست قريبا، لوكن تم تأجيل القمة لاحقا.

وكان ترامب وبوتين قد عقدا في أغسطس /أب الماضي اجتماعا في الاسكا وصرح ترامب بأنه تم إحراز "تقدم كبير" مع بوتين بشأن تسوية لإنهاءالحرب الأوكرانية .